У румунському прикордонні підіймали винищувачі через "шахедну" атаку росіян по Одещині

https://racurs.ua/ua/n199854-u-rumunskomu-prykordonni-pidiymaly-vynyschuvachi-cherez-shahednu-ataku-rosiyan-po-odeschyni.html

Ракурс

Цієї ночі у румунському прикордонні над Дунаєм підіймали винищувачі через БПЛА-атаку зс рф по Одещині.

.

Там також була оголошена повітряна тривога.

Румунське Міноборони поінформувало, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16, проте системи спостереження не зафіксували потрапляння «шахедів» у повітряний простір Румунії.

«Ракурс» писав про атаку на припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Росіяни на світанку атакували Одещину дронами. На місці вникла пожежа, її вже загасили. Двоє постраждалих — водії вантажівок, вони у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Один з них — громадянин Туреччини.