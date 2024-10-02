Войска рф готовятся к штурмам на Запорожском направлении для захвата Донетчины

https://racurs.ua/n199857-voyska-rf-gotovyatsya-k-shturmam-na-zaporojskom-napravlenii-dlya-zahvata-donetchiny.html

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Війська рф готуються до штурмів на Запорізькому напрямку для захоплення Донеччини.

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Про це заявив речник Сил оборони півдня.

Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного, — розповів Владислав Волошин 2 жовтня в ефірі «Радіо Свобода».

Скупчення російської техніки у районі Роботиного підтверджує також інший військовий з цього напрямку — речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих. Утім, він вважає, що тут метою російських військ є місто Запоріжжя.

Волошин каже, що біля Приютного мета цих дій — штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, та перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове.

Такі ж підрозділи рф формує і біля Роботиного, додав Волошин.