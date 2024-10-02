Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось

В Киеве ухудшилось состояние воздуха, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n199861-sostoyanie-vozduha-v-kieve-snova-uhudshilos.html

Ракурс

У Києві станом на 15.00 сьогоднішнього дня, 2 жовтня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

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Про це повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що фіксується підвищення концентрації у повітрі зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною цього є:

пожежі в екосистемі Київської області;

транскордонний вплив (Укргідрометцентр прогнозував на 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини).

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують: