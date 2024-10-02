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Ракурс
У Києві погіршився стан повітря, фото: Офіційний портал Києва

Стан повітря у Києві знову погіршився

2 жов 2024, 17:51
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У Києві станом на 15.00 сьогоднішнього дня, 2 жовтня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.


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Про це повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що фіксується підвищення концентрації у повітрі зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною цього є:

  • пожежі в екосистемі Київської області;
  • транскордонний вплив (Укргідрометцентр прогнозував на 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини).

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Джерело: Ракурс


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