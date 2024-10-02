Стан повітря у Києві знову погіршився

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У Києві погіршився стан повітря, фото: Офіційний портал Києва
Стан повітря у Києві знову погіршивсяhttps://racurs.ua/ua/n199861-stan-povitrya-u-kyievi-znovu-pogirshyvsya.htmlРакурс
У Києві станом на 15.00 сьогоднішнього дня, 2 жовтня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.
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Про це повідомила прес-служба КМДА.
Зазначається, що фіксується підвищення концентрації у повітрі зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною цього є:
- пожежі в екосистемі Київської області;
- транскордонний вплив (Укргідрометцентр прогнозував на 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини).
До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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