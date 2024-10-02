Видео спасения раненого на Курщине военного опубликовали Сухопутные войска

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Во время спасения военного, скриншот видео
Видео спасения раненого на Курщине военного опубликовали Сухопутные войскаhttps://racurs.ua/n199866-video-spaseniya-ranenogo-na-kurschine-voennogo-opublikovali-suhoputnye-voyska.htmlРакурс
Відео порятунку пораненого на Курщині українського військового сьогодні, 2 жовтня, було опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
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Боєць 22 окремої механізованої бригади рятує побратима, який отримав поранення ніг на Курщині. Вчасно надана допомога зберігає життя та здоров’я наших військових, — наголошується в описі відео.
На відео показано накладання турнікетів військовому, який отримав поранення обох ніг.
Всі рекрути Сухопутних військ під час базової загальновійськової підготовки вивчають і тренуються надавати допомогу на полі бою за алгоритмом MARCH, який є ключовим елементом тактичної медицини, — наголошують у Сухопутних військах.
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