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Южная Корея предоставит Украине льготный кредит, карта: 24timezones

Украина впервые получает льготный кредит от Южной Кореи — Минфин

2 окт 2024, 22:11
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Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея.


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Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн дол. США, повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що в квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024−2029 років.

Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея, — зазначають у міністерстві. — Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Источник: Ракурс


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