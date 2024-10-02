Україна вперше отримує пільговий кредит від Південної Кореї — Мінфінhttps://racurs.ua/ua/n199870-ukrayina-vpershe-otrymuie-pilgovyy-kredyt-vid-pivdennoyi-koreyi-minfin.htmlРакурс
Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея.
Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн дол. США, повідомляє прес-служба міністерства.
Зазначається, що в квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024−2029 років.
Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея, — зазначають у міністерстві. — Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.