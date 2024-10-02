Південна Корея надасть Україні пільговий кредит, карта: 24timezones

https://racurs.ua/ua/n199870-ukrayina-vpershe-otrymuie-pilgovyy-kredyt-vid-pivdennoyi-koreyi-minfin.html

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Україна вперше отримає пільгове фінансування від Республіки Корея.

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Сьогодні, 2 жовтня, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн дол. США, повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що в квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024−2029 років.