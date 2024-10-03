Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n199891-otstuplenie-iz-ugledara-prokommentiroval-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, під час спільної прес-конференції з новим генсеком НАТО Марком Рютте у Києві вперше прокоментував відступ ЗСУ з Вугледара на Донеччині.

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За словами Зеленського, вихід з Вугледару був правильним кроком, щоб зберегти життя українських військових.

Він наголосив, що для стримування російського наступу Україні потрібно більше допомоги Заходу, зокрема далекобійної зброї.

Чому ми такі наполегливі щодо використання далекобійної зброї? Без неї ми не можемо зупинити рф, яка використовує відповідну зброю проти нас, — зазначив Зеленський.

Вони руйнують все, руйнують позиції наших бійців. Їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови. Тому що це люди наші, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки, — додав він.

Нагадаємо, Рютте під час прес-конференції повідомив, що на найближчому «Рамштайні» 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у росії.