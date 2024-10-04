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Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитраный»
Девять «шахедов» сбили в ночь на 4 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199909-devyat-shahedov-sbili-v-noch-na-4-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 жовтня, атакували Україну 19 ударними безпілотниками типу «Шахед».
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Запуски «шахедів» здійснювалися з таких районів:
- Приморсько-Ахтарськ (рф);
- Курськ (рф);
- мис Чауда (окупований Крим.
В результаті:
- дев’ять ударних БПЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях;
- сім ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила).
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