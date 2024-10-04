Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитраный»

https://racurs.ua/n199909-devyat-shahedov-sbili-v-noch-na-4-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 жовтня, атакували Україну 19 ударними безпілотниками типу «Шахед».

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запуски «шахедів» здійснювалися з таких районів:

Приморсько-Ахтарськ (рф);

Курськ (рф);

мис Чауда (окупований Крим.

В результаті: