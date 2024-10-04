Налоговая начала получать информацию о счетах украинцев за границей. Фото:

https://racurs.ua/n199924-nalogovaya-nachala-poluchat-informaciu-o-schetah-ukraincev-za-granicey.html

Ракурс

Українська податкова почала отримувати інформацію про рахунки громадян України за кордоном.

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Україна здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS). У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн та отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України. Про це 4 жовтня повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Таким чином ДПС отримала дані про рахунки українців за кордоном.

У відомстві відзначили, що предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо):

ім’я власника,

його адреса,

податкове резидентство,

податковий номер,

дата та місце народження,

дані про фінансову установу,

дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду,

загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

У Мінфіні наголосили, що цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до Євросоюзу та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що уряд хоче створити Міністерство повернення українців для того, щоб зробити пріоритетною ідею повернення українців, що наразі перебувають за кордоном. Вперше про Міністерство повернення українців президент Володимир Зеленський заговорив ще в серпні.