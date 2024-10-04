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Стало известно новое количество казненных украинских пленных. Фото:
Количество казненных украинских пленных на поле боя назвали в ОГПhttps://racurs.ua/n199929-kolichestvo-kaznennyh-ukrainskih-plennyh-na-pole-boya-nazvali-v-ogp.htmlРакурс
Росіяни стратили на полі бою 93 українських захисників за час повномасштабної війни.
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У 2024 році зафіксовано 80% випадків страт українських військовополонених. Кількість вбитих рашистами полонених українців почала зростати в листопаді 2023 року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців рф до наших військовополонених у гірший бік». Про це начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив в ефірі телемарафону.
Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою, — зазначив він.
Також представник ОГП розповів, що вчора знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого. Прокурори спільно з Службою безпеки України зареєстрували кримінальне провадження.
Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що російські воєнні злочинці розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Воєнний злочин рашисти скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр. Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
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