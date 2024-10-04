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Ракурс
Стала відома нова кількість страчених українських полонених. Фото:

Кількість страчених українських полонених на полі бою назвали в ОГП

4 жов 2024, 19:49
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Росіяни стратили на полі бою 93 українських захисників за час повномасштабної війни.


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У 2024 році зафіксовано 80% випадків страт українських військовополонених. Кількість вбитих рашистами полонених українців почала зростати в листопаді 2023 року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців рф до наших військовополонених у гірший бік». Про це начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов заявив в ефірі телемарафону.

Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою, — зазначив він.

Також представник ОГП розповів, що вчора знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого. Прокурори спільно з Службою безпеки України зареєстрували кримінальне провадження.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що російські воєнні злочинці розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Воєнний злочин рашисти скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр. Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Джерело: Ракурс


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