Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото:

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Україна могла б стати членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими.

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Є способи розвʼязати проблему застосування 5 статті НАТО про взаємну оборону, яка б означала війну з росією для країн Альянсу. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомило Financial Times.

Порівнювати завжди дуже небезпечно, оскільки жодні аналогії не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки Японії. Але вони не охоплюють Курильські острови, які Японія розглядає як японську територію, контрольовану росією, — зазначив екс-генсек.

Також Столтенберг навів ще один приклад, коли Західна Німеччина вважала Східну Німеччину частиною великої Німеччини. Ця країна тоді не мала посольства в Східному Берліні, але НАТО лише захищало Західну Німеччину.

Екс-генсек вважає, що «коли є воля — є способи знайти рішення». Однак наголосив, що потрібна межа, яка визначатиме, де застосовується 5 стаття, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону.

Нагадаємо, 3 жовтня до України прибув новий генсек НАТО Марк Рютте і це був його перший візит до Києва в новому статусі. Рютте зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, із яким обговорили перспективи співпраці поміж Україною та Альянсом, план перемоги, майбутній «Рамштайн», а також ситуацію на фронті та зброю.

Джерело: Financial Times