Перший візит новий генсек НАТО здійснив до України

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Ракурс

До Києва прибув Марк Рютте — це його перший візит до Києва в новому статусі Генсека НАТО і п’ятий за час повномасштабної війни.

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Рютте з 1 жовтня обійняв посаду генсека НАТО.

AFP та Bloomberg повідомили 3 жовтня, що Рютте зустрівся із Володимиром Зеленським, із яким обговорили перспективи співпраці поміж Україною та Альянсом, План перемоги, майбутній «Рамштайн», а також ситуацію на фронті та зброю.

Президент України наголосив, що партнери затягують із її постачанням. Ще одним питанням стало спільне збиття російських повітряних цілей, як це роблять партнери на Близькому Сході.

Марк Рютте натомість наголосив на всебічній підтримці України НАТО та додав, що Київ близький до Альянсу, як ніколи раніше. Також він нагадав, що 99% військової підтримки Україна отримує саме від країн НАТО.

1 березня 2024 року Рютте у статусі прем'єр-міністра Нідерландів разом із президентом Зеленським відвідував Харків.

Під час інавгурації 1 жовтня Рютте у Брюсселі заявив, що Україна буде головним пріоритетом. Чим більше допомоги надавати Україні, тим швидше закінчиться війна, заявив Рютте на своїй першій пресконференції на посаді генерального секретаря НАТО.

Посилення військової допомоги Києву він назвав пріоритетом. Рютте розповів, що збитий літак МН17 влітку 2014 року став для нього особистим досвідом, який демонструє, що війна виходить далеко за лінії фронту — тому зараз необхідно докласти максимум зусиль.

На запитання журналістів, чи він підтримує позицію попереднього генсека, що потрібно дозволити Україні бути західною зброєю вглиб росії, він відповів, що розуміє запит України, і що вона має на це право.