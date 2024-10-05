Тариф на электроэнергию в Украине поменялся. Фото:

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Тариф на електроенергію в Україні знизився з 1 жовтня, однак це стосується певної категорії споживачів.

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Заощадити зможе той, хто використовує електрику для опалення.

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн, але з 1 жовтня 2024 року на опалювальний період для тих, хто має електричне опалення вже діє тариф 2,64 грн за кВт-год. Такою ціна буде лише на перші 2 тис. кВт-год на місяць. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 632.

Також зекономити зможуть громадяни, які мають двозонний лічильник. У такому разі з 7.00 до 23.00 кожен кіловат коштує 4,32 грн, а вночі з 23.00 до 7.00 — 2,16 грн.

У разі встановлення тризонного лічильника діють три тарифи. Нічний з 23.00 до 7.00 — 1,728 грн, напівпіковий з 7.00 до 8.00, з 11.00 до 20.00 та з 22.00 до 23.00 — 4,34 грн, піковий з 8.00 до 11.00 та з 20.00 до 22.00 — 6,48 грн.

У постанові йдеться, що така ціна та градація діятиме до 30 квітня 2025 року.

Нагадаємо, 23 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.