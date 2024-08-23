Кабмін подовжив спеціальну пільгову ціну на газ. Фото:

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Пільгову ціну на газ для українців вирішив продовжити уряд.

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Кабінет міністрів України 23 серпня ухвалив рішення про продовження спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Також очільник уряду зазначив, що влада намагається відновити пошкоджені росією об'єкти енергетики. Наголосив, що роботи дуже багато.

Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики… Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло, — заявив він на засіданні уряду.

Як відомо, у квітні уряд продовжував пільгову ціну на газ до 31 серпня цього року. Пільгова ціна на газ для населення складає 7 грн 96 коп, а для виробників тепла — 7 грн 42 коп.

Нагадаємо, в 2024 році комунальні тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними. Але в Національному банку України вважають, що складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, визначать поступове коригування тарифів у наступних роках. З 2025 року очікується, що тарифи будуть приведені «до їх економічно обґрунтованих рівнів».