Последствия российских обстрелов Синельковщине, фото: Днепропетровская ОВА

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Російські загарбники вчора, 5 жовтня, ввечері з РСЗВ вдарили по Синельниківському району Дніпропетровської області.

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Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

В результаті обстрілу:

постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості;

пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор;

горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Крім того, майже десяток разів під ворожою атакою був і Нікопольський район. По ньому від вечора цілили з артилерії та застосовували дрони-камікадзе.