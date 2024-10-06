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Ракурс
Последствия российских обстрелов Синельковщине, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты ударили из РСЗО по Синельниковщине — двое раненых (ФОТО)

6 окт 2024, 09:28
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Російські загарбники вчора, 5 жовтня, ввечері з РСЗВ вдарили по Синельниківському району Дніпропетровської області.


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Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

В результаті обстрілу:

  • постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості;
  • пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор;
  • горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Наслідки російського обстрілу Синельківщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, майже десяток разів під ворожою атакою був і Нікопольський район. По ньому від вечора цілили з артилерії та застосовували дрони-камікадзе.

Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються, — зазначили в ОВА.

Источник: Ракурс


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