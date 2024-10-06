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Последствия российских обстрелов Синельковщине, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты ударили из РСЗО по Синельниковщине — двое раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n199965-rashisty-udarili-iz-rszo-po-sinelnikovschine-dvoe-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 5 жовтня, ввечері з РСЗВ вдарили по Синельниківському району Дніпропетровської області.
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Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
В результаті обстрілу:
- постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості;
- пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор;
- горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.
Крім того, майже десяток разів під ворожою атакою був і Нікопольський район. По ньому від вечора цілили з артилерії та застосовували дрони-камікадзе.
Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються, — зазначили в ОВА.
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