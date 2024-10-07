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Пожар в Феодосии, фото: «Крымский ветер»
В оккупированной Феодосии после взрывов загорелась нефтебаза (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199993-v-okkupirovannoy-feodosii-posle-vzryvov-zagorelas-neftebaza-video.htmlРакурс
У Феодосії в тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 7 жовтня, пролунали вибухи, після чого розпочалася пожежа на розташованій тут нафтобазі.
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У місті запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Фото та відео пожежі з’явилися у соцмережах.
Офіційно окупанти не називають причин вибуху. Водночас міноборони рф заявило, що цієї ночі над Кримом нібито були збиті 12 безпілотників. При цьому в ранковому зведенні відомства не згадується феодосійська нафтобаза.
У Феодосії розташоване АТ «Морський нафтовий термінал». У березні 2024 року цю нафтобазу вже атакували дрони. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. До цього нафтобазу також атакували у грудні та листопаді 2023 року.
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