Пожежа у Феодосії, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/ua/n199993-v-okupovaniy-feodosiyi-pislya-vybuhiv-spalahnula-naftobaza-video.html

Ракурс

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 7 жовтня, пролунали вибухи, після чого розпочалася пожежа на розташованій тут нафтобазі.

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У місті запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Фото та відео пожежі з’явилися у соцмережах.

Офіційно окупанти не називають причин вибуху. Водночас міноборони рф заявило, що цієї ночі над Кримом нібито були збиті 12 безпілотників. При цьому в ранковому зведенні відомства не згадується феодосійська нафтобаза.

У Феодосії розташоване АТ «Морський нафтовий термінал». У березні 2024 року цю нафтобазу вже атакували дрони. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. До цього нафтобазу також атакували у грудні та листопаді 2023 року.