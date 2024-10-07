Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу в Феодосии, фото: Генштаб ВСУ

Удар по нефтяному терминалу в Феодосии подтвердил Генштаб ВСУ

7 окт 2024, 09:44
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 жовтня, завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.


.

В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ураження термінала було здійснене підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф, — наголошують у Генштабі. — Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде…

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров