Удар по нефтяному терминалу в Феодосии подтвердил Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу в Феодосии, фото: Генштаб ВСУ
Удар по нефтяному терминалу в Феодосии подтвердил Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n199995-udar-po-neftyanomu-terminalu-v-feodosii-podtverdil-genshtab-vsu.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 жовтня, завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.
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В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що ураження термінала було здійснене підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф, — наголошують у Генштабі. — Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде…
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