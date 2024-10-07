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ЗСУ завдали удару по нафтовому терміналу у Феодосії, фото: Генштаб ЗСУ

Удар по нафтовому терміналу у Феодосії підтвердив Генштаб ЗСУ

7 жов 2024, 09:44
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 жовтня, завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.


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В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ураження термінала було здійснене підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф, — наголошують у Генштабі. — Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде…

Джерело: Ракурс


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