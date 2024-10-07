Удар по нафтовому терміналу у Феодосії підтвердив Генштаб ЗСУ

ЗСУ завдали удару по нафтовому терміналу у Феодосії, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n199995-udar-po-naftovomu-terminalu-u-feodosiyi-pidtverdyv-genshtab-zsu.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 7 жовтня, завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

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В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ураження термінала було здійснене підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.