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Российские захватчики за сутки потеряли 1160 человек, фото: «Главком»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 160 человек (ИНФОГРАФИКА)

7 окт 2024, 10:15
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 661 тис. 630 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 933 танки;
  • 17 тис. 710 бойових броньованих машин;
  • 19 тис. 156 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 223 одиниці РСЗВ;
  • 972 одиниці засобів ППО;
  • 368 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 16 тис. 643 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 615 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 364 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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