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Российские захватчики за сутки потеряли 1160 человек, фото: «Главком»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 160 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199996-rossiyskaya-armiya-v-sutki-poteryala-1-tys-160-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 661 тис. 630 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 933 танки;
- 17 тис. 710 бойових броньованих машин;
- 19 тис. 156 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 223 одиниці РСЗВ;
- 972 одиниці засобів ППО;
- 368 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 16 тис. 643 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 615 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 364 одиниці спеціальної техніки.
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