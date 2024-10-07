Ракурсhttps://racurs.ua/
ГУР вывело из строя российский корабль - «Обухов» захлебнулся
ГУР вывело из строя российский корабль — «Обухов» захлебнулся (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200008-gur-vyvelo-iz-stroya-rossiyskiy-korabl-obuhov-zahlebnulsya-video.htmlРакурс
Українська розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов».
.
Корабель, який базувався в місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень.
ГУР зазначило, що в його газоході «загадково» з’явився отвір, через який у двигун потрапила вода. Тож тепер тральщик став на капітальний ремонт.
Ремонт двигуна технічно складний, дорогий і тривалий, бо пошкоджений двигун М-503 — рідкісна річ. До того ж тральщик тільки відремонтували — у липні цього року.
«Олександр Обухов» ― уже другий знешкоджений корабель балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.
Загрузка...