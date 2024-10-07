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ГУР вывело из строя российский корабль - «Обухов» захлебнулся

ГУР вывело из строя российский корабль — «Обухов» захлебнулся (ВИДЕО)

7 окт 2024, 15:52
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Українська розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов».


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Корабель, який базувався в місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень.

ГУР зазначило, що в його газоході «загадково» з’явився отвір, через який у двигун потрапила вода. Тож тепер тральщик став на капітальний ремонт.

Ремонт двигуна технічно складний, дорогий і тривалий, бо пошкоджений двигун М-503 — рідкісна річ. До того ж тральщик тільки відремонтували — у липні цього року.

«Олександр Обухов» ― уже другий знешкоджений корабель балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.

Источник: Ракурс


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