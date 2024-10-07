Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ГУР вивело з ладу російський корабель - «Обухов» захлинувся

ГУР вивело з ладу російський корабель — «Обухов» захлинувся (ВІДЕО)

7 жов 2024, 15:52
999

Українська розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов».


.

Корабель, який базувався в місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень.

ГУР зазначило, що в його газоході «загадково» з’явився отвір, через який у двигун потрапила вода. Тож тепер тральщик став на капітальний ремонт.

Ремонт двигуна технічно складний, дорогий і тривалий, бо пошкоджений двигун М-503 — рідкісна річ. До того ж тральщик тільки відремонтували — у липні цього року.

«Олександр Обухов» ― уже другий знешкоджений корабель балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів