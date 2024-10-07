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ГУР вивело з ладу російський корабель - «Обухов» захлинувся
ГУР вивело з ладу російський корабель — «Обухов» захлинувся (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200008-gur-vyvelo-z-ladu-rosiyskyy-korabel-obuhov-zahlynuvsya-video.htmlРакурс
Українська розвідка вивела з ладу російський тральщик «Олександр Обухов».
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Корабель, який базувався в місті Балтійськ і мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень.
ГУР зазначило, що в його газоході «загадково» з’явився отвір, через який у двигун потрапила вода. Тож тепер тральщик став на капітальний ремонт.
Ремонт двигуна технічно складний, дорогий і тривалий, бо пошкоджений двигун М-503 — рідкісна річ. До того ж тральщик тільки відремонтували — у липні цього року.
«Олександр Обухов» ― уже другий знешкоджений корабель балтійського флоту ЗС РФ за останні пів року.