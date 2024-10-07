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Ракурс
Главнокомандующий повысил в звании командующего ОТУВ «Харьков»

Главнокомандующий повысил в звании командующего ОТУВ «Харьков»

7 окт 2024, 19:56
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Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський підвищив у званні командувача ОТУВ «Харків».


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Зеленський надав командувачу ОТУВ «Харків» Михайлу Драпатому звання генерал-майора. Про це свідчить указ на сайті президента, датований 5 жовтня.

Раніше Драпатий отримав звання «Почесний громадянин міста». Депутати Криворізької міської ради на травневому пленарному засіданні у 2024 році одноголосно прийняли відповідне рішення.

Михайло Васильович з перших днів повномасштабної збройної агресії росії, очолював оборону міста Кривого Рогу. Згодом він став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків».

Драпатий очолив це ОТУ на тлі наступу російських військ на північ Харківської області. Його призначили замість Юрія Галушкіна.

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) «Харків» — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.

На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ «Харків», змінивши Андрія Грицкова.

Источник: Ракурс


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