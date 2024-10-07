Ракурсhttps://racurs.ua/
Главнокомандующий повысил в звании командующего ОТУВ «Харьков»
Главнокомандующий повысил в звании командующего ОТУВ «Харьков»https://racurs.ua/n200018-glavnokomanduuschiy-povysil-v-zvanii-komanduuschego-otuv-harkov.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський підвищив у званні командувача ОТУВ «Харків».
.
Зеленський надав командувачу ОТУВ «Харків» Михайлу Драпатому звання генерал-майора. Про це свідчить указ на сайті президента, датований 5 жовтня.
Раніше Драпатий отримав звання «Почесний громадянин міста». Депутати Криворізької міської ради на травневому пленарному засіданні у 2024 році одноголосно прийняли відповідне рішення.
Михайло Васильович з перших днів повномасштабної збройної агресії росії, очолював оборону міста Кривого Рогу. Згодом він став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків».
Драпатий очолив це ОТУ на тлі наступу російських військ на північ Харківської області. Його призначили замість Юрія Галушкіна.
Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) «Харків» — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.
На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ «Харків», змінивши Андрія Грицкова.
Загрузка...