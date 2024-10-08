Оккупанты на протяжении суток били по Запорожской области. Фото: Иван Федоров

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Російські окупанти завдали сотні ударів по Запорізькій області.

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У понеділок, 7 жовтня, 392 вдарили по 13 населених пунктах регіону. Атакувала ворожа авіація, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Пʼятеро чоловіків і одна жінка дістали поранення внаслідок російських атак. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Дев’ять разів авіація окупантів била по Запоріжжю, Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці. А 225 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Російські реактивні системи залпового вогню 13 разів обстріляли Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку. А ворожа артилерія завдала 145 ударів по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

Обласна влада отримала 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 7 жовтня російська авіація скинула на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби. Обстріл пошкодив два навчальних заклади та кілька багатоповерхівок. Постраждали внаслідок бомбардування 20 осіб, серед них — двоє дітей віком два і чотири роки.