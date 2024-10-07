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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Херсону, скріншот відео

Рашисти вдарили КАБами по Херсону — близько 20 поранених (ВІДЕО)

7 жов 2024, 14:47
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Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, скинули на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, 2 навчальних заклади та кілька багатоповерхівок, — зазначив Мрочко.

Спочатку повідомлялося, про 17 постраждалих, з них дві дитини віком два і чотири роки. 15 поранених перебували у лікарнях міста, одному з них була надана медична допомога на місці.

Згодом стало відомо, що до медзакладу звернувся 18-річний юнак з мінно-вибуховою травмоб та різаною раною ноги. Далі він лікуватиметься амбулаторно. Також до медиків звернувся 66-річний чоловік, котрий отримав мінно-вибухову від вибухової хвилі після влучання однієї з авіабомб. Наразі його дообстежують медики.

Джерело: Ракурс


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