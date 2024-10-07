Последствия российского авиаудара по Херсону, скриншот видео

https://racurs.ua/n200004-rashisty-udarili-kabami-po-hersonu-okolo-20-ranenyh-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, скинули на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, 2 навчальних заклади та кілька багатоповерхівок, — зазначив Мрочко.

Спочатку повідомлялося, про 17 постраждалих, з них дві дитини віком два і чотири роки. 15 поранених перебували у лікарнях міста, одному з них була надана медична допомога на місці.

Згодом стало відомо, що до медзакладу звернувся 18-річний юнак з мінно-вибуховою травмоб та різаною раною ноги. Далі він лікуватиметься амбулаторно. Також до медиків звернувся 66-річний чоловік, котрий отримав мінно-вибухову від вибухової хвилі після влучання однієї з авіабомб. Наразі його дообстежують медики.