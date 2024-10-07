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Последствия российского авиаудара по Херсону, скриншот видео
Рашисты ударили КАБами по Херсону — около 20 раненых (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200004-rashisty-udarili-kabami-po-hersonu-okolo-20-ranenyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 жовтня, скинули на Центральний район Херсона чотири керовані авіабомби.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, 2 навчальних заклади та кілька багатоповерхівок, — зазначив Мрочко.
Спочатку повідомлялося, про 17 постраждалих, з них дві дитини віком два і чотири роки. 15 поранених перебували у лікарнях міста, одному з них була надана медична допомога на місці.
Згодом стало відомо, що до медзакладу звернувся 18-річний юнак з мінно-вибуховою травмоб та різаною раною ноги. Далі він лікуватиметься амбулаторно. Також до медиків звернувся 66-річний чоловік, котрий отримав мінно-вибухову від вибухової хвилі після влучання однієї з авіабомб. Наразі його дообстежують медики.
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