Бои за Торецк. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n200025-vrag-zashel-na-okrainu-torecka-idut-tyajelye-boi-video.html

Ракурс

Російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька на Донеччині.

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Ситуація в населеному пункті нестабільна. Тривають важкі бої — українські оборонці ведуть з загарбниками бої за кожен під’їзд. Ворог намагається просуватися по вулиці Центральній у напрямку однойменної шахти. Про це речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова заявила в ефірі телемарафону.

Зараз оборонцям складно оцінити, яку частину міста контролюють росіяни, бо під час боїв підрозділи Сил оборони України контратакують і повертають втрачені позиції.

Вчора ввечері Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що на Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували українські позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривали у двох локаціях.

Нагадаємо, активні бої за Торецьк розпочалися влітку 2024 року. Чи не щодня ворог випускає по місту сотні снарядів та мін, десятки авіабомб та нескінченну кількість fpv-дронів. Міністерство внутрішніх справ України показало, як станом на вересень 2024 року вигляд має прифронтовий Торецьк.