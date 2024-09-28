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Ракурс
Наслідки російських ударів по Торецьку, скріншот відео

Зруйнований рашистами Торецьк показало МВС (ВІДЕО)

28 вер 2024, 14:43
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МВС України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, який станом на вересень 2024 року вигляд має прифронтове місто Торецьк Донецької області.


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Торецьк… Місто, яке тримається. Сотні снарядів та мін, десятки авіабомб, нескінченна кількість fpv-дронів щодня випускає ворог по місту, — наголошують у МВС. — Наші хоробрі захисники та захисниці кожного дня, ризикуючи життями, захищають рідну країну.

На знятому з повітря відео показані значні руйнування, яких зазнав Торецьк. Активні бої за місто розпочалися влітку 2024 року.

Джерело: Ракурс


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