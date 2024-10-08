Камала Харрис не согласится на переговоры с путиным. Фото:

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Віце-президент США Камала Гарріс не буде зустрічатися на двосторонній основі з російським диктатором володимиром путіним для переговорів щодо припинення війни в України.

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Перемовини щодо мирного процесу не можуть бути без участі української влади. Важливо дотримуватися статуту ООН у мирному процесі щодо завершення російської агресії проти України. Про це кандидат у президенти США від Демократичної партії Гарріс заявила ході інтерв’ю в передачі «60 хвилин», передає CNN.

Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх, — наголосила посадовець.

Однак віце-президент ухилилася від відповіді, чи підтримає вона зусилля щодо розширення НАТО, щоб включити до неї Україну. Заявила, що цими питаннями Вашингтон «буде займатися, якщо і коли це дійде до того моменту».

Також демократка висловила упевненість, що, якби її опонент Дональд Трамп сидів в Овальному кабінеті, то «путін сидів би зараз у Києві».

Гарріс заявила, що вважає саме Іран, а не росію головним ворогом Сполучених Штатів.

З огляду на їхню атаку на Ізраїль і 200 балістичних ракет, забезпечення того, щоб Іран ніколи не став ядерною державою, є одним з моїх найвищих пріоритетів, — зазначила вона.

Нагадаємо, у вересні Камала Гарріс на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі заявила, що США розділяють бачення Києва щодо закінчення війни в Україні. А пропозиції щодо відмови від значної частини суверенної території України, за словами Гарріс, є «пропозиціями капітуляції, а не миру».

Джерело: CNN