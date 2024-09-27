Камала Гарріс та Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n199692-ssha-rozdilyaut-bachennya-ukrayiny-zakinchyty-viynu-garris.html

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США розділяють бачення президента Володимира Зеленського закінчення війни в Україні.

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Російський диктатор володимир путін міг би завершити війну, якщо б вивів свої війська з території України. А пропозиції щодо відмови від значної частини суверенної території України є «пропозиціями капітуляції, а не миру». Про це Гарріс заявила у Білому домі на спільному брифінгу із Зеленським.

Ніхто не зможе завершити цю війну без участі України, але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території, хто вимагає, щоб Україна погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв’язків з іншими країнами — ці пропозиції подібні вимогам путіна. Але це не пропозиції миру — це пропозиції капітуляції, — наголосила вона.

Також американський віце-президент заявила українському президенту про непохитну підтримку України, яка є стратегічним інтересом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський представив главі США Джо Байдену та кандидату в президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс свій план перемоги.