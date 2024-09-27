Володимир Зеленський представив свій план перемоги Джо Байдену. Фото: ОП

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План перемоги України презентували президенту США Джо Байдену та віце-президенту Камалі Гарріс.

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Український президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером у Білому домі, де й представив план перемоги у війні з росією. На зустрічі з главою Білого дому були обговорені деталі «для посилення плану», також сторони «скоординували наші позиції, погляди й підходи». Про це повідомили Зеленський у Telegramта прес-служба Білого дому.

Доручили нашим командам провести консультації щодо наступних кроків, — зазначив глава держави.

Водночас у Білому домі заявили, що обидва президенти обговорили підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Також лідери торкнулися дипломатичних, економічних та військових аспектів плану Зеленського.

Адміністрація Байдена заявила, що сторони домовилися детальніше вивчити план перемоги України протягом наступних тижнів.

Також Зеленський розповів про план перемоги й віце-президенту США Камалі Гарріс. Він наголосив на важливості роботи у повній координації зі Сполученими Штатами.

Ми повинні закінчити цю війну, нам потрібен справедливий мир. Ми повинні захистити наших людей — українські родини, українських дітей — і всіх від путінського зла. І ми вдячні Америці за те, що вона весь цей час підтримує Україну, — написав президент у Telegram.

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США й обговорив із сенаторами ключові пункти свого плану перемоги.