Врачи спасли младенца с инсультом. Фото: Первое медобъединение Львова

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Ракурс

Львівські лікарі врятували немовля, у якого стався інсульт у перший тиждень життя.

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Аби врятувати хлопчика Дениска, вагою всього 2,5 кг, нейрохірурги дитячої лікарні святого Миколая виконали новонародженому операцію на головному мозку. Про це Перше медичне об'єднання Львова 8 жовтня повідомило у Facebook.

За інформацією лікарів, малюк народився на два тижні раніше терміну та вже із запаленням легенів. За кілька днів у новонародженого стався інсульт — крововилив у мозок. Згодом почав проявлятися набряк, тому новонародженого разом з матір’ю госпіталізували.

Медики діагностували малюкові гідроцефалію — це внутрішньочерепне скупчення спинномозкової рідини, що без втручання неминуче призводить до ушкодження органу. Крім цього, у шлуночках унаслідок інсульту утворилися кров’яні згустки. Їх треба було якнайшвидше видалити.

Нейрохірурги взялися оперувати малюка, якому ще тоді не виповнився місяць, і важив він лише 2,5 кг. У ході першої операції медики забрали кровʼяні згустки через маленький розріз усього в кілька міліметрів.

А в ході другої операції вони встановили дитині резервуар «Оммайя» — пристрій, який за повторних набряків допоміг би лікарям прибрати зайву рідину з головного мозку та регулювати спинномозковий тиск.

Медики розповіли, що після двох операцій хлопчик почуває себе краще. Однак ще деякий час він має бути в лікарні під лікарським наглядом.

Нагадаємо, влітку в США провели успішну імплантацію першого в історії людства повністю штучного серця. Пацієнту пересадили TAH BiVACOR — виготовлений з титану бівентрикулярний роторний насос крові з однією рухомою частиною, який використовує магнітно-левітований ротор, котрий перекачує кров і замінює обидва шлуночки серця, що відмовляє.