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Военные сами будут решать, кому направить выплаты в случае пропажи без вести или плена – новый закон

Военные сами будут решать, кому направить выплаты в случае пропажи без вести или плена — новый закон

8 окт 2024, 15:54
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Верховна Рада України 8 жовтня ухвалила законопроєкт про посилення соціального захисту військовослужбовців.


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Парламент проголосував у другому читанні законопроєкт № 11407 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно з документом військовослужбовці мають право самостійно визначати членів сім’ї, які будуть отримувати його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон, зникне безвісти, стане заручником або буде інтернований у нейтральну країну. Розпорядження про такі виплати військовослужбовець передає командиру для зберігання в особовій справі.

Якщо ж військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу — повнолітнім дітям, братам, сестрам.

Источник: Ракурс


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