Военные сами будут решать, кому направить выплаты в случае пропажи без вести или плена – новый закон

https://racurs.ua/n200040-voennye-sami-budut-reshat-komu-napravit-vyplaty-v-sluchae-propaji-bez-vesti-ili-plena-novyy-zakon.html

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Верховна Рада України 8 жовтня ухвалила законопроєкт про посилення соціального захисту військовослужбовців.

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Парламент проголосував у другому читанні законопроєкт № 11407 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно з документом військовослужбовці мають право самостійно визначати членів сім’ї, які будуть отримувати його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон, зникне безвісти, стане заручником або буде інтернований у нейтральну країну. Розпорядження про такі виплати військовослужбовець передає командиру для зберігання в особовій справі.

Якщо ж військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу — повнолітнім дітям, братам, сестрам.