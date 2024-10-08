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Військові самі вирішуватимуть, кому здійснюватимуться виплати у випадку зникнення безвісти чи полону
Військові самі вирішуватимуть, кому здійснюватимуться виплати у випадку зникнення безвісти чи полону — новий законhttps://racurs.ua/ua/n200040-viyskovi-sami-vyrishuvatymut-komu-zdiysnuvatymutsya-vyplaty-u-vypadku-znyknennya-bezvisty.htmlРакурс
Верховна Рада України 8 жовтня ухвалила законопроєкт про посилення соціального захисту військовослужбовців.
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Парламент проголосував у другому читанні законопроєкт № 11407 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Згідно з документом військовослужбовці мають право самостійно визначати членів сім’ї, які будуть отримувати його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон, зникне безвісти, стане заручником або буде інтернований у нейтральну країну. Розпорядження про такі виплати військовослужбовець передає командиру для зберігання в особовій справі.
Якщо ж військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу — повнолітнім дітям, братам, сестрам.