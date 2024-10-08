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Ракурс
Лежат кучи оккупантов - отражение массированного штурма на Купянском направлении

Лежат кучи оккупантов — отражение массированного штурма на Купянском направлении (ВИДЕО)

8 окт 2024, 20:31
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Відбиття масованого штурму на Куп’янському напрямку показали українські прикордонники.


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50 одиниць броньованої техніки противника йшло на цьому відтинку фронту, але бійці бригади «Помста» були підготовлені.

Прикордонники «Помсти» з підрозділу снайперів «23F3» окрім непомітного знищення окупантів з дальньої відстані часто беруть участь у піхотних боях на передових позиціях. Цього разу, снайпер-прикордонник став учасником відбиття одного з наймасовіших, за останній час, штурмів на Харківщині.

За інформацією, на весь цей напрямок йшло 50 одиниць техніки. Ми до цього були підготовлені, ми чекали, — каже снайпер.

Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив — взяли у полон.

Серед них — бойовик, що виявився родом з Іркутської області. Він не чинив спротиву на відміну від командира, який намагався кинути гранату в бік наших хлопців.

Источник: Ракурс


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