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ПВО обезвредила все ночные «шахеды» рф, но баллистика попала по Полтавщине

ПВО обезвредила все ночные «шахеды» рф, но баллистика попала по Полтавщине

9 окт 2024, 08:37
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Уночі Сили ППО збили над Україною 21 з 22 ударних БПЛА.


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Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один дрон повернув у напрямку росії.

Також росіяни вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Полтавщині. Їх збити не вдалося.

Московити били «Іскандерами-М/KN-23» із Курської області — рф., а ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська — рф., мис Чауда — Крим.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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