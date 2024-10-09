ПВО обезвредила все ночные «шахеды» рф, но баллистика попала по Полтавщине

https://racurs.ua/n200057-pvo-obezvredila-vse-nochnye-shahedy-rf-no-ballistika-popala-po-poltavschine.html

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Уночі Сили ППО збили над Україною 21 з 22 ударних БПЛА.

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Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один дрон повернув у напрямку росії.

Також росіяни вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Полтавщині. Їх збити не вдалося.