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ППО знешкодила усі нічні "шахеди" рф, але балістика влучила по Полтавщині
ППО знешкодила усі нічні «шахеди» рф, але балістика влучила по Полтавщиніhttps://racurs.ua/ua/n200057-ppo-zneshkodyla-usi-nichni-shahedy-rf-ale-balistyka-vluchyla-po-poltavschyni.htmlРакурс
Уночі Сили ППО збили над Україною 21 з 22 ударних БПЛА.
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Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один дрон повернув у напрямку росії.
Також росіяни вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Полтавщині. Їх збити не вдалося.
Московити били «Іскандерами-М/KN-23» із Курської області — рф., а ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська — рф., мис Чауда — Крим.
До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.