Россияне перебрасывают подкрепления в Роботино - там могут начаться штурмы

https://racurs.ua/n200062-rossiyane-perebrasyvaut-podkrepleniya-v-robotino-tam-mogut-nachatsya-shturmy.html

Ракурс

Російська армія перекидає на напрямок Роботиного Запорізької області свої групи: там вона може незабаром розпочати штурмові дії.

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Про це повідомили Сили оборони півдня.

Наразі тут ведеться контрбатарейна боротьба, поки масованих штурмових дій противника немає. Але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатися найближчим часом, бо противник вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцирування, а також проводить так звані розвідувально-пошукові дії, — сказав речник Сил оборони півдня Влад Волошин.

За його словами, армія росії мала успіх біля Вугледара та намагається перегрупувати свої сили і засоби, аби підготуватися до штурмових дій і продовжувати їх на так званому Роботинському виступі.