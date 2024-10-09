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Рада переименовала два из пяти городов в рамках деколонизации
Рада переименовала два из пяти городов в рамках деколонизацииhttps://racurs.ua/n200066-rada-pereimenovala-dva-iz-pyati-gorodov-v-ramkah-dekolonizacii.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала 9 жовтня постанови про перейменування міста Южноукраїнськ на Миколаївщині на Південноукраїнськ, а також міста Южне на Одещині — на Південне.
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Водночас голосування за те, аби повернути містам назви історичної місцевості (Гард для Южноукраїнська та Порт-Анненталь для Южного), провалили.
Постанови про перейменування Первомайська, Синельникового та Павлограда також не набрали підтримку — вони залишаються зі старими назвами.
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