Рада переименовала два из пяти городов в рамках деколонизации

https://racurs.ua/n200066-rada-pereimenovala-dva-iz-pyati-gorodov-v-ramkah-dekolonizacii.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала 9 жовтня постанови про перейменування міста Южноукраїнськ на Миколаївщині на Південноукраїнськ, а також міста Южне на Одещині — на Південне.

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Водночас голосування за те, аби повернути містам назви історичної місцевості (Гард для Южноукраїнська та Порт-Анненталь для Южного), провалили.

Постанови про перейменування Первомайська, Синельникового та Павлограда також не набрали підтримку — вони залишаються зі старими назвами.

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