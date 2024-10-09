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Ракурс
Рада переименовала два из пяти городов в рамках деколонизации

Рада переименовала два из пяти городов в рамках деколонизации

9 окт 2024, 11:17
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Верховна Рада підтримала 9 жовтня постанови про перейменування міста Южноукраїнськ на Миколаївщині на Південноукраїнськ, а також міста Южне на Одещині — на Південне.


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Водночас голосування за те, аби повернути містам назви історичної місцевості (Гард для Южноукраїнська та Порт-Анненталь для Южного), провалили.

Постанови про перейменування Первомайська, Синельникового та Павлограда також не набрали підтримку — вони залишаються зі старими назвами.

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Источник: Ракурс


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