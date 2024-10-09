Рада перейменувала два з п'яти міст у межах деколонізації

https://racurs.ua/ua/n200066-rada-pereymenuvala-dva-z-p-yaty-mist-u-mejah-dekolonizaciyi.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала 9 жовтня постанови про перейменування міста Южноукраїнськ на Миколаївщині на Південноукраїнськ, а також міста Южне на Одещині — на Південне.

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Водночас голосування за те, аби повернути містам назви історичної місцевості (Гард для Южноукраїнська та Порт-Анненталь для Южного), провалили.

Постанови про перейменування Первомайська, Синельникового та Павлограда також не набрали підтримку — вони залишаються зі старими назвами.