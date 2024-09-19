Верховна Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199442-rada-pidtrymala-postanovu-pro-zminu-nazv-328-naselenyh-punktiv-spysok.html

Ракурс

В Україні перейменують сотні населених пунктів.

.

У четвер, 19 вересня, народні депутати проголосували за перейменування 328 населених пунктів. Однак із постанови прибрали шість населених пунктів, щодо яких тривали дискусії. За постанову проголосував 281 народний депутат. Про це народні депутати Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили у Telegram.

Зазначається, що перейменуванню підлягають населені пункти, назви яких русифіковані або містять російські та радянські наративи. Крім того, перейменують і ті, які присвячені радянським діячам.

За інформацією Гончаренка, з цієї постанови прибрали Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.

Водночас нардеп Ігор Гузь поінформував, що монобільшість дотиснули й питання щодо вищезгаданих пʼяти міст розглядатимуть на наступному засіданні парламенту.

Народний депутат Володимир Вятрович у Facebook зазначив, що нові назви отримають чотири райони, 10 міст, 56 селищ та 261 село.

Зокрема у Дніпропетровській області перейменовано:

місто Новомосковськ на місто Самар;

селище Горького на селище Титорове;

село Перше Травня на село Богодарівка;

село Суворовське на село Слобідське;

Новомосковський район на Самарівський район;

у Донецькій області:

село Ванюшкине на село Фролівське;

село Мічуріне на село Грінталь;

село Первомайське на село Паланка;

село Московське на село Козацьке;

селище Пушкіне на селище Чумацьке;

у Закарпатській області:

село Пушкіно на село Міжлісне;

у Запорізькій області:

село Мічуріна село Симиренкове;

селище Максима Горького на селище Кошове;

у Київській області:

село Перше Травня на село Княже;

у Кіровоградській області:

селище Єлизаветградка на селище Гайдамацьке;

у Луганській області:

місто Сєвєродонецьк на місто Сіверськодонецьк;

місто Первомайськ на місто Сокологірськ;

місто Молодогвардійськ на місто Отаманівка;

селище Новопсков на селище Айдар;

селище Челюскінець на селище Титаренкове;

Сєвєродонецький район на Сіверськодонецький район;

у Львівській області:

місто Червоноград на місто Шептицький;

Червоноградський район на Шептицький район;

у Миколаївській області:

село Мічуріне на село Симиренки;

у Одеській області:

селище Бородіно на селище Буджак;

селище Суворове на селище Катлабуг;

у Полтавській області:

село Новомосковське на село Лоза;

село Первомайське на село Гуляйстеп;

село Першотравневе на село Майдан;

у Сумській області:

місто Дружба на місто Хутір-Михайлівський;

у Харківській області:

місто Красноград на місто Берестин

місто Первомайський Лозівського району на місто Златопіль;

село Мічурінське на село Симиренківське;

селище Першотравневе на селище Мандричине;

Красноградський район на Берестинський район;

у Херсонській області:

село Максима Горького на село Сагайдачне;

село Нова Калуга на село Михайлів;

село Потьомкине на село Незламне;

село Чкалове на село Стійке;

село Князе-Григорівка на село Козацька Слобода;

село Первомаївка на село Тихий Лиман;

село Суворовка на село Чумаки;

у Черкаській області:

місто Ватутіне на місто Багачеве;

село Перше Травня

на село Компанійське;

у Чернігівській області:

село Перше Травня на село Міхновське.

Нагадаємо, в Івано-Франківську вулицю Гвардійську перейменують на честь мовознавиці та політика Ірини Фаріон, яку застрелили у Львові. Відповідне рішення ухвалили депутати міськради.