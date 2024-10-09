Город, за который идут ожесточенные бои: военные показали кадры Торецка

https://racurs.ua/n200069-gorod-za-kotoryy-idut-ojestochennye-boi-voennye-pokazali-kadry-torecka-video.html

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У Торецьку немає води, газу, електрики і жодної будівлі, яка б не постраждала від обстрілів. Щодня по 10−20 людей з території громади евакуйовується. Тут досі залишається близько 1200 цивільних жителів.

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Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Ворог постійно обстрілює усіма видами озброєння, руйнуючи все живе, що залишалось: житлову забудову, об'єкти критичної інфраструктури. Місто повністю зруйноване.

У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, сказали у МВА.