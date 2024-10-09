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Місто, за яке точаться запеклі бої: військові показали кадри Торецька

Місто, за яке точаться запеклі бої: військові показали кадри Торецька (ВІДЕО)

9 жов 2024, 12:41
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У Торецьку немає води, газу, електрики і жодної будівлі, яка б не постраждала від обстрілів. Щодня по 10−20 людей з території громади евакуйовується. Тут досі залишається близько 1200 цивільних жителів.


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Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Ворог постійно обстрілює усіма видами озброєння, руйнуючи все живе, що залишалось: житлову забудову, об'єкти критичної інфраструктури. Місто повністю зруйноване.

У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, сказали у МВА.

Населення змушене переховуватися в укриттях, які залишилися в місті. Відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання, газопостачання, — додав Чинчик.

Джерело: Ракурс


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