Бронирование работников в Украине приостановили. Фото:

https://racurs.ua/n200087-bronirovanie-v-ukraine-priostanovili-iz-za-nedovolstva-zelenskogo-smi.html

Ракурс

Бронювання працівників в Україні призупинили, бо президент Володимир Зеленський обурився через кількість тих, хто отримав відстрочку.

.

Кабінет міністрів України до 15 листопада вирішив призупинити дію критеріїв та положень щодо визначення критично важливих підприємств і організацій. Про це 9 жовтня повідомили «Екононічмна правда» та The Page, яке отримало у своє розпорядження рішення уряду за підсумками наради.

Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 млн осіб, — заявив один із співрозмовників.

У рішенні Кабміну вказується, що до 15 листопада потрібно провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. Міністерству економіку доручили проаналізувати результати й до 20 листопада поінформувати уряд.

Також Міністерство оборони та Мінекономіки повинні підготувати та презентувати уряду проект рішення. Там, зокрема, має бути передбачений порядок перевірки обґрунтованості бронювання військовозобов’язаних. Також зміни в порядку бронювання передбачатимуть скасування відстрочки від призову на військову службу в разі виявлення необґрунтованих випадків бронювання.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує оновити правила бронювання за принципом «воюй або працюй». Цей підхід включатиме кілька параметрів, що стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Також враховуватимуться відсутність заборгованості зі сплати податків, рівень зарплати не нижче середнього по галузі тощо.

Джерело: The Page