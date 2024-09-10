Воюй або працюй - Кабмін планує оновити правила бронювання

https://racurs.ua/ua/n199165-vouy-abo-pracuy-kabmin-planuie-onovyty-pravyla-bronuvannya.html

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Уряд планує оновити правила бронювання за принципом «воюй або працюй».

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Це оновлення прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував під час пресконференції в Києві 10 вересня.

Як йдеться у трансляції прес-конфренції, Шмигаль зауважив, що «це не буде щось сенсаційне». Зміни планують вносити до вже чинних постанов.

Не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Оце ключовий принцип, це червона лінія, — додав він.

Цей підхід, за словами Шмигаля, включає кілька параметрів, що стосуються критичних підприємств, оборонно-промислового комплексу та дефіцитних професій. Також враховуються інші принципи, зокрема відсутність заборгованості зі сплати податків, рівень зарплати не нижче середнього по галузі та низка інших критеріїв, які використовуються для бронювання.

Очільник Кабміну також розповів, що фінансування одного військового коштує бюджету 1,2 млн грн.

За його словами, цьогорічний бюджет потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію: