Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Одесса, Херсон, Запорожье, Кривой Рог оказались под ночными ударами рашистов

Одесса, Херсон, Запорожье, Кривой Рог оказались под ночными ударами рашистов

10 окт 2024, 10:09
999

Кількість загиблих внаслідок учорашнього ракетного удару по Одещині зросла до семи. У лікарні помер 46-річний співробітник порту, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.


.

Терористична федерація увечері 10 жовтня знову вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі Одещини.

Всі постраждалі — українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією за останні чотири дні.

У Кривому Розі внаслідок атаки у ніч на 10 жовтня «Шахедів» пошкоджено дах п’ятиповерхівки, в одному з під’їздів зруйнований сходовий майданчик.

З пошкодженої частини дому врятували шістьох людей, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждала 82-річна жінка. Також у місті побита газова труба. Виникла пожежа, яку вже загасили.

У Запоріжжі авіаудари росіян зруйнували уночі будинки. Травмувалися чотири людини, зокрема дитина.

Уночі в Херсоні окупанти влучили у поштове відділення. Минулої доби вони цілили в комунальне підприємство, освітній та медичний заклади, адмінбудівлю.

Внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова 8−9 жовтня були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував різні райони Харкова керованими авіабомбами. Напередодні було зафіксоване влучання у відкриту місцевість, внаслідок чого були пошкоджені приватні житлові будинки, а також багатоповерхівки навколо. Постраждала одна жінка похилого віку.

Позавчора також був сильний обстріл Харкова. Перший приліт був в Індустріальному районі. Під ударом опинилося приватне підприємство. Було багато постраждалих. Друге влучання було у відкриту місцевість на Північній Салтівці. Теж було багато руйнацій. На жаль, дві людини загинули. Загалом по медичну допомогу звернулися 42 особи, п’ятьох госпіталізували. Двоє зараз перебувають у важкому стані в лікарні, — розповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що завдяки підтримці міжнародних фондів та організацій зараз місто має достатню кількість матеріалів для усунення наслідків ворожих обстрілів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров