Одеса, Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг опинилися під нічними ударами рашистів

https://racurs.ua/ua/n200098-odesa-herson-zaporijjya-kryvyy-rig-opynylysya-pid-nichnymy-udaramy-rashystiv-foto.html

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Кількість загиблих внаслідок учорашнього ракетного удару по Одещині зросла до семи. У лікарні помер 46-річний співробітник порту, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

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Терористична федерація увечері 10 жовтня знову вдарила балістикою по припортовій інфраструктурі Одещини.

Всі постраждалі — українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією за останні чотири дні.

У Кривому Розі внаслідок атаки у ніч на 10 жовтня «Шахедів» пошкоджено дах п’ятиповерхівки, в одному з під’їздів зруйнований сходовий майданчик.

З пошкодженої частини дому врятували шістьох людей, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Постраждала 82-річна жінка. Також у місті побита газова труба. Виникла пожежа, яку вже загасили.

У Запоріжжі авіаудари росіян зруйнували уночі будинки. Травмувалися чотири людини, зокрема дитина.

Уночі в Херсоні окупанти влучили у поштове відділення. Минулої доби вони цілили в комунальне підприємство, освітній та медичний заклади, адмінбудівлю.

Внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова 8−9 жовтня були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував різні райони Харкова керованими авіабомбами. Напередодні було зафіксоване влучання у відкриту місцевість, внаслідок чого були пошкоджені приватні житлові будинки, а також багатоповерхівки навколо. Постраждала одна жінка похилого віку.

Позавчора також був сильний обстріл Харкова. Перший приліт був в Індустріальному районі. Під ударом опинилося приватне підприємство. Було багато постраждалих. Друге влучання було у відкриту місцевість на Північній Салтівці. Теж було багато руйнацій. На жаль, дві людини загинули. Загалом по медичну допомогу звернулися 42 особи, п’ятьох госпіталізували. Двоє зараз перебувають у важкому стані в лікарні, — розповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що завдяки підтримці міжнародних фондів та організацій зараз місто має достатню кількість матеріалів для усунення наслідків ворожих обстрілів.