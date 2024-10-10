Рада разрешила привлечение к военной службе офицеров-иностранцев

https://racurs.ua/n200102-rada-razreshila-privlechenie-k-voennoy-slujbe-oficerov-inostrancev.html

Ракурс

Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії.

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Голосів «за» у парламентській залі знайшлося 276.

Важливий документ. Головна ідея — дозволити залучати іноземців не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів.

У вересні закон № 12023 проголосували у першому читанні.

Документом пропонується створити Центр рекрутингу для іноземців і дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти зі ЗСУ, Державною спецслужбою транспорту та Нацгвардією.

У Центрі рекрутингу іноземці проходитимуть перевірку, під час якої з’ясовуватимуть законність перебування на території України, факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України, ознаки зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України, а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю іноземного громадянина на військову службу за контрактом.

Для підписання контракту іноземці матимуть пройти спеціальну перевірку іноземців.

Вона передбачатиме встановлення законності їх перебування на території України. А також фактів притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України. Виявлення ознак зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України. Та інших обставин, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Також кандидати, за їхньою згодою, проходитимуть психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа. І повинні будуть надати письмову згоду на проходження такої перевірки надалі під час дії контракту про проходження військової служби. Відмова від участі в ньому буде підставою для відмови в прийнятті іноземця на військову службу.